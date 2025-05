¡Ahora sí! Cristian Paulucci fue presentado como nuevo entrenador de Deportes La Serena

Deportes La Serena vive un momento complejo a nivel institucional. Los papayeros consiguieron la clasificación a los octavos de final de la Copa Chile el pasado fin de semana, sin embargo, su irregular presentación en el Campeonato Nacional provocó que la dirigencia tomara cartas en el asunto.

Por ello, La Serena decidió poner fin al ciclo de Erwin Durán en la institución , quien dejó al equipo en el decimosegundo lugar del torneo con diez unidades. Aunque el equipo arriesgar perder tres puntos debido a una demanda interpuesta por la Unidad de Control Financiero de la ANFP.

En su lugar asumió Cristian Paulucci, cuya presentación estaba prevista para el pasado miércoles. Sin embargo, se debía posponer debido a que Durán no había firmado su finiquito con el elenco del norte nuestro de país.

Cristian Paulucci vivió una tensa presentación

Durante su presentación como nuevo entrenador de Deportes La Serena, Cristian Paulucci fue consultado por los quiebres al interior del club , algo de lo que prefirió evitar referirse. "Acabo de llegar y me tendré que interiorizar, llevo años trabajando en este país y vine a disfrutar. No perdí el contacto con Hugo (Balladares, gerente deportivo del club), estoy contento y vamos a hacer un trabajo excelente", comenzó diciendo.

El ex director técnico de la Universidad Católica también fue consultado por su relación con la prensa. “Nunca tuve problemas con la prensa, por eso lo invitamos a caminar juntos para ser una linda familia”, señaló.

"Llevo 14 años viviendo aquí, y me fui a México y Perú. Tengo mi familia chilena, no tengo más que palabras de agradecimiento, nunca tuve problemas con la prensa en Católica, los invitamos a que ojalá podamos caminar este camino que vinimos a aportar con un granito de arena. No puedo hablar de cosas que pasaron antes. Merecen mis respetos", completó.

¿Cuándo debutará Cristian Paulucci en Deportes La Serena?

El estreno de Cristian Paulucci al mando de Deportes La Serena será el próximo lunes 19 de mayo a las 20:30 horas , cuando los granates reciban a Deportes Iquique en el Estadio La Portada por la decimoprimera fecha del Campeonato Nacional 2025.