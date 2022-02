Plantel femenino de Deportes La Serena acusó irregularidades por parte del club

A través de un comunicado difundido por la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), el plantel de Deportes La Serena apuntó al club por diversas situaciones que afectan el desarrollo de la rama de balompié femenil.

El escrito inicia destacando el despido de todo el cuerpo técnico, salvo el entrenador Wilson Fre Durán, pese a que la institución solicitó en octubre de 2022 un programa de trabajo para la nueva temporada 2022.

Además se menciona que no se le brindó apoyo de entrenamiento e implementación a las jugadoras Karla Paredes y Cristina Julio mientras eran seleccionadas nacionales, debiendo prepararse por cuenta propia.

Otro de los puntos que se reflejan en el texto es el inicio de los entrenamientos de este año, cuya fecha se retrasó. El proceso implica un testeo de antígenos, que Deportes La Serena no costeó, junto con horarios de prácticas que no consideran las actividades paralelas de las fútbolistas, que no cuentan con contrato profesional con el club.

Finalmente, las deportistas agradecieron el respaldo de la ANJUFF y la barra Los Papayeros. Hasta el momento, Deportes La Serena no se ha pronunciado públicamente al respecto.