Hinchas de Fenerbahce corearon nombre de Vladimir Putin durante partido con Dinamo de Kiev

Un vergonzoso momento se produjo este miércoles en el partido que enfrentó a Fenerbahce y Dinamo de Kiev en las rondas clasificatorias de la Champions League, cuando hinchas del equipo turco entonaron el nombre del presidente de Rusia Vladimir Putin a modo de burla hacia jugadores e hinchas del conjunto ucraniano.

En medio del encuentro, los seguidores de la escuadra de Estanbul corearon el nombre del mandatorio ruso para distraer y provocar a los rivales, en el contexto del conflicto bélico que ha involucrado a rusos y Ucrania en los últimos meses.

No pasó desapercibido en redes sociales lo ocurrido, e incluso propios internautas turcos repudiaron lo realizado por sus compatriotas en el Estadio Sukru Saracoglu.

Finalmente, Dinamo de Kiev derrotó por 2-1 a Fenerbahce y lo eliminó de la competición europea, al haber superado la llave en el global con el empate sin goles de la ida.

A deeply embarrassing moment for Fenerbahçe and Turkey as fans try to bait Dynamo Kiev players by chanting for Vladimir Putin.



Many Kiev players will have friends and family they have lost in this unforgivable war of aggression.



This is wrong.pic.twitter.com/OiA3ClZh3B