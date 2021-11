Jugador sorprendió con un yeso en el pene tras lesionarse en duelo de Champions

Una curiosa situación se vivió en Países Bajos, ya que el jugador de Ajax Dusan Tadic sorprendió con un yeso en su pene tras sufrir una lesión en el duelo de su equipo ante Borussia Dortmund en la Champions League.

La imagen se hizo viral y muestra cómo el futbolista al llegar a Amsterdam muestra el llamativo yeso, sostenido con un cabestrillo, en tono de humorada, dado que sufrió un golpe testicular ante los alemanes.

Tadic marcó el empate parcial en el 3-1 ante Dortmund el pasado miércoles, momento en el que se golpeó en la ingle con uno de los verticales del arco sur del Signal Iduna Park, hecho que se prestó para bromas tras el compromiso.

Dusan Tadic ran into the post while scoring his goal, and he was feeling it afterward 😬 pic.twitter.com/ASFDGOwiuA