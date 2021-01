El ferviente festejo de los hinchas de Rangers tras ganar el "Old Firm" a Celtic

Luego de otra victoria en el clásico ante Celtic, por 1-0, los hinchas de Rangers no quisieron quedar ajenos al resultado y realizaron un ferviente festejo en las calles de Glasgow, en Escocia.

Animando con bengalas y algunos fuegos artificiales, los seguidores del elenco que dirige Steven Gerrard se reunieron a las afueras del Ibrox Stadium para celebrar el triunfo que los mantuvo como líderes del campeonato.

Rangers se quedó con el triunfo ante Celtic gracias a un autogol de Callum McGregor, resultado que los mantuvo con 19 puntos de ventaja en el primer puesto de la Premiership escocesa.

