Betis recibe al líder Barcelona en busca del triunfo para no perder terreno en la liga de España

Este miércoles 1 de febrero, Real Betis de los chilenos Claudio Bravo y Manuel Pellegrini chocará ante FC Barcelona, en un duelo pendiente por la jornada 17 de la Primera División española.

Ambos elencos se enfrentaron el pasado 12 de enero en Arabia Saudita por las semifinales de la Supercopa de España. Tras un verdadero partidazo, reñido hasta el alargue con un 2-2, los catalanes avanzaron en penales (4-2).

La escuadra sevillana arrastra una irregular seguidilla de encuentros que los relega al sexto lugar de la tabla (puesto a Conference Leauge), aunque solo está a tres de zona a Champions, escenario que los deja con la necesidad de ganar para no perder terreno. En su último duelo derrotó por la mínima a Getafe de visita con penal de Borja Iglesias.

El "Ingeniero" utilizará en el arco, como es habitual en liga, al portugués Rui Silva, dejando a Claudio Bravo como suplente. La principal novedad "verderona" es la no citación del marfileño Paul Akouokou, quien no llegó a los entrenamientos tratando de forzar, antes del cierre del mercado europeo una salida que no se concretó.

Así, el más probable 11 de Betis será con Rui Silva; Youssouf Sabaly, Germán Pezzella, Juan Miranda; Guido Rodríguez, William Carvalho, Luiz Enrique, Nabil Fekir, Sergio Canales y Borja Iglesias.

Por el lado blaugrana, su último triunfo por 0-1 ante Girona los dejó como sólidos líderes, con 47 unidades y cinco de diferencia sobre Real Madrid. Los "culés" irán por la victoria para mantener aquella distancia.

Xavi Hernández volverá a disponer de los anteriormente suspendidos Robert Lewandowski y Ferran Torres (que irá a la banca), pero no contará con Ousmane Dembélé por lesión.

El Barça jugará con Marc-André Ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Alejandro Balde; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri; Robert Lewandowski y Raphinha.

Las acciones en el Estadio "Benito Villamarín" arrancarán a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) y podrás seguirlas en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.