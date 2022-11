Carlos Caszely hizo la previa del Betis-Sevilla: Será la parsimonia contra la locura

El ex delantero chileno Carlos Caszely hizo la previa del duelo que jugarán Real Betis, de Manuel Pellegrini, y Sevilla CF, de Jorge Sampaoli, y aseguró que representan "dos estilos diferentes, la parsimonia contra la locura".

Caszely, considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno, destacó en declaraciones a la Agencia EFE "la tranquilidad, la parsimonia y la sapiencia de Manuel Pellegrini", entrenador de Betis, frente a "la locura de Jorge Sampaoli", técnico sevillista, que "ha logrado que sus equipos alcancen logros importantes".

El ex goleador ve en Pellegrini y Sampaoli la encarnación de "dos formas de jugar totalmente diferentes, pero las dos totalmente exitosas" y consideró que el preparador bético "es uno de los cinco mejores técnicos del mundo. Le ha ido muy bien por Europa".

Carlos Caszely auguró que "aunque uno vaya en la punta y otro esté muy mal, las cosas se van a equilibrar" en el derbi, "como sucede en todos los clásicos".

"El resultado es incierto. Recuerdo, por cierto, un duelo entre la Universidad de Chile de Pellegrini que iba muy mal ante un Colo Colo, que estaba muy bien. Pues ganó la U por 3-0. Aunque ahora uno esté mejor que otro, en un clásico nunca se sabe lo que puede pasar", insistió el legendario delantero.

A pesar de que es una posibilidad que se evoca con insistencia, Caszely apuntó que "Manuel Pellegrini no va a dirigir nunca a la selección chilena", ya que "hace un tiempo, su mejor amigo, su compadre, su hermano, Arturo Salah, fue presidente de la Federación y él no quiso venir" porque, según opinó, el técnico verdiblanco "no quiere pasar malos ratos, aquí en Chile no le perdonan ni una cuando diriges a la selección".