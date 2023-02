Gabriel Suazo tras enfrentar a Messi: Es un placer jugar contra el mejor del mundo

El lateral chileno Gabriel Suazo, jugador de Toulouse, habló tras la caída de su escuadra ante Paris Saint-Germain en la liga francesa y tuvo palabras de elogio para Lionel Messi, cuya anotación a los 58' cerró el triunfo local.

"Cuando me tocó enfrentar a Argentina (rumbo a Qatar 2022), Leo no jugó, así que esta es la primera vez. Para mi es un placer jugar con el mejor del mundo en contra. Siempre ha sido un sueño, uno lo veía por televisión y ahora me tocó enfrentarlo", indicó a ESPN.

"Son cosas lindas que te entrega el fútbol. Obviamente uno en la cancha quiere ser el mejor y que su equipo gane, pero tener a Leo en frente es un placer", agregó.

"Por algo es el mejor del mundo. Lamentablemente, con un gol de él no nos pudimos llevar el empate. Creo que creamos varias sitaciones para, al menos, llevarnos eso. Pero bueno, este tipo de jugadores resuelven partidos con un toque, sacan diferencias en detalles", sumó el exColo Colo.

"Es muy complicado, es muy inteligente a la hora de jugar. Sabe posicionarse. Es difícil marcarlo, y eso está más que claro. Entré concentrado en el partido. En ningún momento se me ocurrió decirle nada. Simplemente estaba en lo mío, en tratar de conseguir al menos un punto, pero no se pudo", cerró el nacional.