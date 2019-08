El fichaje de Charlie Austin en West Bromwich revolucionó a los seguidores de la WWE

La flamante incorporación del futbolista Charlie Austin en el club inglés West Bromwich Albion encendió los ánimos de los seguidores de la lucha libre de la WWE, quienes recordaron de inmediato al mítico personaje Stone Cold Steve Austin.

Esto debido a que la escuadra británica anunció a su refuerzo con una publicación en Twitter a las 15:16 horas de Inglaterra, o 3:16 horas PM, número este último muy ligado al ex peleador de la compañía estadounidense.

De inmediato surgieron varios hinchas del club y otros fanáticos de la WWE a hacer eco de esta situación con diversas publicaciones en la red social.

Charlie Austin llegó a WBA desde Southampton. Es un delantero de 30 años que registra 270 goles durante su extensa carrera.

Charlie Austin's transfer was confirmed by West Brom at 3:16.



Austin 3:16



"And that's the bottom line..."#DeadlineDay #WBA pic.twitter.com/fJipcHMPQT