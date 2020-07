Hinchas de Leeds manifestaron molestia por decisión de Bielsa sobre el portero Kiko Casilla

Algunos hinchas del club inglés Leeds United, que dirige el argentino Marcelo Bielsa, se manifestaron indignados con la decisión que tomó el técnico con el portero español Kiko Casilla, quien estuvo castigado durante ocho partidos por insultos racistas contra un jugador de Charlton Athletic.

El golero ibérico, quien era titular del equipo blanco hasta ese episodio, fue sancionado luego del incidente y perdió su puesto dejándoselo al francés Ilan Meslier, con quien han cosechado una impresionante racha que los tiene como líderes y a pocos puntos del ascenso.

Por eso, los seguidores del cuadro "peacock" reaccionaron con molestia luego que el reportero de la BBC Adam Pope diera a conocer que Bielsa quiere conversar con sus jugadores para definir si incluye a Casilla, cuyo castigo ya está cumplido, en el decisivo pleito del jueves ante Barnsley.

El reportero consignó que Kiko ya se encuentra disponible, pero Bielsa "hablará con sus jugadores antes de anunciar si es que estará involucrado" en el compromiso antes señalado.

Por ello, la red social Twitter se llenó de comentarios negativos contra esa determinación, como indicó el medio Daily Star: "Quizás los hinchas tendríamos que alzar nuestras voces si Casilla está incluido. Nos llenó de vergüenza e incluso nos decepcionó varias veces", señaló un seguidor de Leeds.

Otro, dijo que animará "a Barnsley si Casilla entra en el equipo titular", voz a la que se sumó una que señaló que "Casilla no puede entrar en el equipo, eso sería un inmenso error".

Leeds enfrenta el jueves a las 12:00 horas a Barsnley, en un encuentro en el que puede quedar a solo un punto de la Premier League, si es que no se dan otros resultados en la fecha.

Ben White will play in Phillips’ place. Casilla available after suspension but Bielsa will speak to the players first before announcing if he will be involved. #lufc