Leyenda de Newcastle United Alan Shearer aprobó llegada de dueños saudíes

Alan Shearer, legendario jugador de Newcastle United y máximo goleador histórico de la Premier League, dio el visto bueno a los nuevos dueños saudíes del equipo, aunque matizó que no se pueden pasar por alto los crímenes contra los derechos humanos cometidos en su país.

"Los aficionados de Newcastle no han importado durante catorce años", dijo Shearer a la BBC en relación a Mike Ashley, el dueño de las 'Urracas' que vendió el club a un fondo saudí. "No ha habido inversión de dinero y los aficionados no han sido consultados. Ahora tenemos dueños que invertirán y eso es muy importante para los aficionados".

"Hará falta paciencia, pero no pasa nada. No esperamos ganar la liga en los próximos años o ganar la Champions League", apuntó.

La venta de Newcastle ha estado salpicada por la polémica sobre los crímenes cometidos por Arabia Saudita, como el descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Estambul. No obstante, la Premier League ha asegurado que si la operación ha salido adelante es porque hay seguridades legales de que no hay vínculo entre el estado saudí y el fondo.

"Entiendo que hay preguntas que tienen que hacerse sobre los derechos humanos. Es muy importante que no lo escondamos debajo de la alfombra. Tenemos que reflexionar sobre ello y destacarlo, pero son un fondo que ya ha invertido en este país y en otros deportes. Es un problema muy grande, pero no es culpa de los aficionados de Newcastle", afirmó Shearer