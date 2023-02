Marcelino Núñez tras doblete: Lo estaba pasando medio mal

El mediocampista chileno Marcelino Núñez valoró su actuación con Norwich City y aseguró que los dos goles anotados ayer martes le devuelven la confianza.

"Lo estaba pasando medio mal, porque no me estaban saliendo las cosas. Estaba pasando por un mal momento, pero gracias al apoyo de mi familia pude salir adelante y se reflejó el trabajo en este partido. Seguiré preparándome y vamos por el sábado", expresó el mediocampista nacional tras el duelo ante Birmingham.

"Muy contento por jugar todo el partido, hace tiempo que no venía sumando y qué mejor que hacerlo metiendo dos goles y una asistencia", añadió.

"La posición que a mí más me gusta es quedando cerca del arco rival, de 10, y también de 8, pero estoy a disposición del entrenador siempre", complementó en relación a su función.