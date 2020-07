Policía inglesa arrestó a un niño de 12 años por enviar mensajes racistas a jugador de la Premier

La policía inglesa arrestó a un niño de 12 años por enviar mensajes racistas al volante marfileño de Crystal Palace, Wilfried Zaha.

Según medios británicos como Mirror, la captura por parte de la autoridad se produjo luego de que este domingo el jugador compartiera en Twitter pantallazos de las ofensivas frases que le dedicó un usuario en Instagram.

Mediante las redes sociales, la policía de West Midlands anunció que "fuimos alertados de una serie de mensajes racistas enviados hoy a un futbolista y tras revisarlos y realizar controles, hemos arrestado a un niño".

"El niño de 12 años de Solihull fue puesto bajo custodia. Gracias a todos los que lo manifestaron. El racismo no será tolerado", agregaron.

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.



The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.



Thanks to everyone who raised it. Racism won't be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1