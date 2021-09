Los seleccionados brasileños no podrán jugar este fin de semana en la Premier League, luego de que la Confederación de su país activara una regla FIFA, tras la no cesión de los jugadores para la triple fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Se trata de los futbolistas Roberto Firmino, Fabinho, Alisson (Liverpool), Gabriel Jesus, Ederson (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United) y Raphinha (Leeds United).

Según informó BBC, los deportistas no estarán disponibles hasta el 14 de septiembre, luego de que sus clubes decidieran no autorizarlos a viajar para la fecha FIFA con sus selecciones, lo que si bien se debe a medidas sanitarias, ya que a la vuelta debían cumplir una cuarentena de 10 días, esto igualmente incumple el reglamento.

El único que será excepción en este pedido es Richarlison, quien estará el lunes por Everton contra Burnley, dado que el club cedió al futbolista para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 entre julio y agosto pasado, pese a que no era fecha FIFA.

En el caso de Thiago Silva y Fred, tampoco podrán estar en el estreno de Chelsea y Manchester United en la Champions League, pactados para el martes ante Zenit y Young Boys, respectivamente.

Eight Premier League players will be stopped from playing for their clubs this weekend after Brazilian football authorities triggered a Fifa rule to prevent them appearing.