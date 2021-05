Alexis Sánchez quedó descartado por Inter para el clásico ante Juventus en la Serie A

Mala noticia para Alexis Sánchez. El delantero chileno no alcanzó a recuperarse en un cien por ciento de la lesión que sufrió en el duelo ante Roma y quedó descartado para la visita de Inter de Milán a Juventus este sábado, en la penúltima fecha de la Serie A.

Según informó la prensa italiana este viernes, tras la conferencia de prensa de Antonio Conte, el cuerpo técnico decidió dejar fuera a "Maravilla" por precaución, para evitar un daño mayor en el tobillo, zona donde recibió un planchazo el miércoles.

