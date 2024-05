Cagliari lo ovacionó: La emotiva despedida del histórico Claudio Ranieri

Este jueves 23 de mayo, la isla de Sardegna en Italia repetía un solo nombre: Claudio Ranieri.

Y es que el retorno del exitoso entrenador al club que lo lanzó al estrellato en Italia, entre 1989 y 1991, era una deuda de la vida y los hinchas entendieron el mensaje, tras salvarles del descenso en pleno 2024.

A sus 72 años, vio como su equipo cayó por 3-2 ante Fiorentina, pero para los forofos presentes en el Arena cerdeña, ni una derrota como local empañaría la fiesta de su último día como entrenador de fútbol profesional, ya que se retira de la actividad, luego de más de tres décadas ejerciendo y logrando hitos espectaculares, como la obtención de la Premier League con el modesto Leicester City.

En los minutos finales del partido, los aplausos iban de un lado a otro en la tribuna, ocasión en la que junto a su familia cargó a una de sus nietas y no pudo ocultar la emoción, expresada en el brillo de sus ojos. Un entrenador con clase y estirpe, que se va por la puerta ancha del Calcio, no merecía menos.

