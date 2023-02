Messi y el Mundial de 2026: Por edad me parece difícil, pero depende de cómo va mi carrera

Lionel Messi, capitán de Argentina, repasó la odisea que fue la conquista del Mundial de Qatar 2022 y dejó abierta la puerta para defender la corona con la albiceleste en la Copa del Mundo en 2026.

"Siempre he dicho que por edad es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol y lo que hago, mientras que esté bien y me sienta en condiciones físicas, y siga disfrutando, lo voy a hacer", declaró Messi en una extensa entrevista al medio Olé.

Ante la insistencia de dejar no cerrar esa posibilidad, Messi precisó que "por edad y tiempo me parece difícil, pero depende de cómo va mi carrera. Voy a cumplir 36 años y tengo que ver qué es lo que voy a hacer".

Respecto al título en Qatar, Messi aseguró que lo había deseado "muchísimo. Tanto tiempo en la selección, había estado cerca en 2014. Fue mucho sacrificio, mucha derrota, muchos momentos duros que tuve que pasar, y fue una situación hermosa".

Además, comento aún se emociona al revivir esos momentos, viendo videos de lo que fue la final y el impacto que generó en el pueblo argentino.

"Fue un mes donde la gente lo vivió al máximo, lo disfrutó muchísimo, no solo la final, sino el mes general, cada partido que ganamos la gente salió a festejar y lo disfrutaban. Ser campeones del mundo, quedó demostrado en los festejos, fue especial, diferentes generaciones. Ver las caras como lo vivían es algo increíble", explicó.

El partido con Países Bajos y las críticas a Argentina

Messi también se refirió a uno de los partidos más calientes de la Copa del Mundo, el duelo con Países Bajos, cuando le dedicó un festejo especial al técnico Louis Van Gaal, y en donde se viralizó el "andá pa allá, bobo" con el que encaró a Wout Weghorst.

"El festejo (Topo Gigio) salió en el momento, no tenía nada pensado. Cuando se pusieron 2-1 me dije "para qué mierda lo hice", y después nos empataron. Había visto lo que dijo Van Gaal antes del partido, algunos compañeros me lo habían mostrado. Me molestó, nunca falto el respeto a nadie, nunca hablo de nadie y mucho menos antes de un partido", detalló.

Y respecto al "andá pa'allá bobo", Messi apuntó que "fue un momento en caliente, después de haber pasado lo que pasó, no me gustaba verme de esa manera y que se haga viral como se hizo, fue un partido muy caliente por lo que se habló antes, y por cómo terminó. Queda en una anécdota".

Además, Messi lamentó las críticas que ha recibido el equipo por su comportamiento.

"Es injusto que se instale ese mensaje, a nosotros nadie nos regaló nada, tuvimos un comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera de la cancha, y creo que se habla por lo que pasó con Holanda. Ahí empeza todo, pero nadie analiza lo que pasó antes, las declaraciones de ellos, lo que pasó durante el partido y en los penales. Lo que provocaban y los que no tuvieron ningún tipo de fair play eran ellos. Creo que todo el mundo habla de lo que hizo Argentina después de ganar. Hay que ver bien la película, ver lo que pasó antes de instalar (la idea) que no supimos ganar", aseveró.

La final con Francia y la relación con Mbappé

Por último, profundizó sobre sus sensaciones sobre la final contra Francia, señalando que estaba confiado en ganar la Copa del Mundo.

"Era el final de una película que tenía que terminar con un final feliz. Estaba seguro que Dios me iba a regalar un Mundial, lo sentía muy fuerte y el momento que eligió fue el mejor. Si tuviera que elegir otro momento, no habría elegido otro. Si hubiera pasado antes, hubiese estado bien también, pero para mí, termino mi carrera con eso, mejor broche no hay", aseguró.

Y sobre Mbappé, apuntó que han hablado poco de la final y que la relación va "todo bien".

"Tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de la final. Yo estuve en el otro lado también, me tocó perder una final del mundo y no quería saber nada de eso en ese momento. Tampoco quiero sacar el tema, pero ningún problema con Kylian, todo lo contrario", sentenció.

Para cerrar, Messi posó con la nueva camiseta de Argentina, con el escudo con las tres estrellas.

"Poder decir que somos campeones del mundo es lo que busqué en toda mi carrera, era lo que me faltaba y lo que todos desean. Tuve la suerte de haber ganado todo anteriormente y ahora terminar con un mundial, y decir que gané todo en mi carrera, es una locura. Es algo único, ver la alegría que le dimos a la gente", concluyó.