"No toleraremos inventos": Jorge Messi respondió con furia a los rumores sobre su hijo

Jorge, padre y agente de la estrella mundial Lionel Messi, reaccionó con enojo a las versiones de la prensa europea que ligan al "10" con el fútbol de Arabia Saudita tras una posible salida de PSG a final de temporada.

A través de una historia en Instagram, el progenitor de "La Pulga" expuso algunos titulares al respecto, a los cuales calificó derechamente como fake news.

"¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas? Ah, es que es todo falso... Ok. Por muchas alarmas (emojis) que pongan, no se crean nada. No vamos a tolerar más inventos para ganar seguidores", escribió.

Uno de los rumores apuntó a que el propio Jorge respondió con una contraoferta de 600 millones de euros al club saudí Al-Hilal. De momento, lo certero es que "Lio" no ha cerrado su renovación con PSG, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio.

Revisa el descargo de Jorge Messi:

Foto: @jorge.sole/Instagram