Edinson Cavani se descargó tras su sanción: Es un momento incómodo para mí

El delantero uruguayo Edinson Cavani escribió un mensaje que publicó en sus redes sociales con el que se descartó tras la sanción que le impuso la FA de tres partidos por un mensaje que consideró racista.

"No me quiero extender mucho en este momento incómodo para mí. Quiero compartirles que acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto", señaló el atacante de Manchester United.

Cavani publicó la frase "gracias negrito" tras una victoria de los "diablos rojos" y en la Premier League consideraron que era ofensivo.

Por ello, el artillero ofreció disculpas "si ofendí a alguien con una expresión de cariño hacia un amigo, nada más lejano en mi intención".

"Quienes me conocen saben que mi esfuerzo siempre busca la alegría de los más simples", continuó.

"Agradezco las innumerables muestras de apoyo y cariño, mi corazón está en paz, porque sé que siempre me expresé con cariño de acuerdo a mi cultura y forma de vida", completó Cavani.

Además de tres partidos de sanción, tendrá que pagar 110.000 euros y acudir a clases educativas.

ddd