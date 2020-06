Agente de Manuel Pellegrini: No sé nada de Betis, pero hay interés de España, Italia y Turquía

El representante de Manuel Pellegrini, Jesús Martínez, descartó un supuesto interés de Real Betis por contar con el técnico chileno, aunque afirmó que si existen negociaciones con otros clubes de Europa.

No sé nada del Betis, nadie me ha llamado, no he leído ni he escuchado nada. Manuel tiene tres o cuatro ofertas encima de la mesa que las estamos evaluando y él será en definitiva el que me diga lo que piensa que puede ser mejor para él", señaló el agente a la agencia Aton Chile.

Respecto a los clubes, Martínez evitó dar nombres: "Son equipos europeos importantes y otros árabes, de Dubai exactamente. No puedo decir los clubes, pero hay interés de España, Turquía, Italia. Tenemos conversaciones con esos clubes, pero nada del Betis".

Martínez también sostuvo que en este momento no hay posibilidad para que el ex entrenador de West Ham tome las riendas de Fenerbahce, ya que aún faltan ocho partidos de la liga turca, y "no es normal que pueda tomar al equipo".

"Para la temporada que viene, lo que quiera, pero para ahora no hay ninguna posibilidad", aseveró.