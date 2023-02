Manuel Pellegrini y la irregularidad de Betis: Estamos necesitando gol

Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, admitió este viernes que el elenco sevillano está "necesitando gol" y que hay que buscar una solución a pesar de que el equipo mantenga un buen puntaje.

El estratega nacional declaró en conferencia de prensa que una de las causas de la sequía que los tiene con once goles menos que la pasada temporada, en este mismo tramo, se debe a la "cantidad de faltas que hacen los rivales a los que nos enfrentamos. Getafe hizo 25 infracciones, por lo que los futbolistas necesitan tener más movilidad y circular con mayor velocidad".

Así mismo, el "Ingeniero" respaldó al delantero español Juanmi Jiménez, quien bajó su promedio de participación en goles de 0,6 por partido la campaña pasada a 0,2 en la presente competición.

"Hay que ser claro con nombres propios. Bajamos nuestra ofensiva porque los defensores tienen la responsabilidad de salir con el balón bien jugado y no por la lesión que afecto a Juanmi. Él necesita adaptarse tras cuatro meses parado y no se le puede pedir que este en su rendimiento más alto".

Por último, se refirió a los cobros del colegiado en la derrota como local 1-2 ante FC Barcelona: "Siempre he tratado de no culpar al arbitraje. Ellos se pueden equivocar ya que son seres humanos y, en concreto, no fue un fallo garrafal todas las amonestaciones de aquel encuentro".