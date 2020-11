Alberto Fernández: Los argentinos estamos en deuda con Maradona, solo nos dio alegrías

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó su tristeza por el fallecimiento del ídolo del fútbol Diego Armando Maradona, y señaló que el ex jugador solo le entregó alegrías al país.

"Es una pena enorme, se fue un tipo único, dudo que volvamos a ver a un jugador como Maradona, no solo por sus cualidades técnicas, sino también por el coraje y fuerza que puso siempre que defendió la camiseta que tenía que defender", dijo en el medio TyC Sports.

"A los argentinos solo nos dio alegrías, estamos en deuda con él, eternamente, solo nos dio alegrías", agregó el Mandatario.

Según sostuvo Fernández, Maradona "era un hombre genuino, que expresaba todo con la fuerza con que jugaba al fútbol. Defendía lo que quería, maltrataba lo que odiaba".

"Es una pérdida horrible, cuando me dijeron quería no creeerlo, quería que fuera una fake news, una falsa notiica. Es una perna enorme, enorme", continuó para luego decir que "Diego es uno de esos personajes que no se mueren, porque fue inmenso".

Además, de acuerdo a lo que confirmó la prensa argentina, el Gobierno decretó tres días de duelo nacional.