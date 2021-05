Carlos Bilardo preguntó por Diego Maradona: "¿Dónde está el 10?"

El ex entrenador y futbolista Carlos Salvador Bilardo de 83 años sorprendió al preguntar por el fallecido Diego Maradona en un encuentro que sostuvo con el actual DT Miguel Ángel Lemme.

En diálogo con Super Deportivo Radio, Lemme contó que el DT campeón del mundo con Argentina en 1986 le dijo: "¿Dónde está el 10?", a lo que respondió que "debe estar por ahí, no sé dónde anda el loco, no sé, no sé'".

"Cada vez que aparece algo los chicos le cambian, no quieren que se entere", agregó.

Bilardo padece el síndrome Hakim Adams, enfermedad neurodegenerativa que provoca trastornos de memoria y estabilidad.