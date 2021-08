El furioso descargo de las hijas de Maradona contra abogado Matías Morla

Las hijas de Diego Maradona Gianinna y Dalma tomaron la importante decisión de interponer una demanda penal en contra del abogado Matías Morla, pues consideran que éste defraudó al fallecido ídolo argentino al sustraerle de su patriomio el uso de sus marcas.

"Entendemos que claramente habría defraudado a nuestro padre al sustraerle de su patrimonio sus marcas, incorporándolas al suyo a través de una persona jurídica interpuesta, SATTVICA S.A. (Sociedad que en 7 años realizo solo 2 facturas válidas y una anulada), que no es más que un sello de goma o una sociedad de cartón que tiene junto a su cuñado Cristian Maximiliano Pomargo", indicaron en un comunicado de Twitter.

"Nuestros abogados en esa causa penal, que es la no 11.155/2021 del Juzgado de Instrucción no 43, lograron que se dictara una medida cautelar (prohibición de innovar y de contratar) que le impedía a Morla usufructuar de cualquier modo las marcas MARADONA en cualquier país del mundo", continúan.

Ambas herederas del "10" recordaron que el fallo con el cual se quitaron las restricciones para el uso de las marcas a Matías Morla.

"El fallo de la Cámara del Crimen fue dividido. Uno de los jueces votó por ratificar la medida cautelar, aunque modificándola por una menos severa: la anotación de litis, que no significa una prohibición directa de usufructuar sino una advertencia para el tercero que decida contratar con SATTVICA S.A. (O sea, MORLA), para que sepa que existe un conflicto judicial y entonces deba hacerse cargo de las consecuencias de sus actos", aclararon.

"Los otros dos jueces opinaron que la medida era prematura porque todavía no se convocó a MORLA a indagatoria, es decir, que aún no está formalmente acusado por el delito que habría cometido. Es decir, ningún juez ha dicho que Morla tiene las marcas de nuestro padre de manera legítima y definitiva como así tampoco que nosotras no tenemos razón en nuestro reclamo. Sólo se ha resuelto que 'por el momento' los hechos que denunciamos tienen que seguir siendo investigados con más profundidad antes de poder dictarse una medida cautelar de ese tipo".