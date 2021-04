Filtraron audio de Maradona, distanciado de sus hijas en sus últimos días: No perdono más a nadie

Durante las últimas horas se filtró en la televisión argentina un audio de Diego Armando Maradona, que mostró su distanciamiento con sus hijas Dalma y Giannina en sus últimos días, así como con su ex esposa Claudia Villafañe.

"Estoy harto de las denuncias cuando el que pidió la auditoría fui yo, estoy harto de que Claudia me ponga en contra a mis hijas y mis nietos, estoy harto de que inventen cosas para no pagar lo que tienen que pagar en Argentina y Estados Unidos, que ya me cansé, no perdono más a nadie", fueron las palabras del "barrilete cósmico" en su último periodo, palabras que fueron reveladas en el programa Polémica en el Bar.

Antes, en TV Nostra, su abogado Matías Moral había dicho que la relación del "10" con sus hijas era nula: "Se sentía robado, traicionado. Yo estuve con Maradona siete años nuevos y siete navidades mirando el teléfono a ver quién lo llamaba y no lo llamaba nadie".

Sobre Villafañe, Morla había señalado que "Llevó el cadáver, una persona inhibida por la Justicia, acusada de robo. Él nunca hubiera permitido que ella lo lleve. Lo llevaron como un trofeo, fue un papelón".