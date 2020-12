"Kiko" se mostró dolido por muerte de Maradona: Diego, ¿por qué te fuiste y no me esperaste?

El reconocido actor mexicano Carlos Villagrán, célebre por su personaje de "Kiko" en el "Chavo del 8", lamentó el deceso del futbolista argentino Diego Armando Maradona, a quien conoció personalmente cuando recibió una invitación para participar en un cumpleaños del "10".

"Estoy eternamente agradecido, me dolió mucho su muerte, es un personaje que el mundo se manifestó ante su muerte, definitivamente es un ícono para la Argentina y estoy feliz por haber pertenecido a parte de él como amigo", indicó en diálogo con "Super Deportivo" de Radio Villa Trinidad.

En esa conversación, Villagrán señaló que luego del fallecimiento del astro, lo despediría con su recordado llanto diciendo "Diego, ¿por qué te fuiste y no me esperaste?".

"Siempre se va a recordar a Diego, yo me uno como si fuera un argentino más. Una vez me dijeron en se acercó una persona y me dijo: 'Lo único que te faltó es ser argentino', y me sentí muy halagado", complementó.



"Por favor, Diego, yo estaba Diego de amor, perdón ciego, pero de todos modos, yo le pido a todo el mundo que por favor agradezcan todo lo que hizo mi amigo Diego. Yo creo que si lo hacen, porque vi las manifestaciones y fueron muy bonitas, y además, me uno a todos ellos, nada más, les pido este favor, Diego está en un mejor lugar, y que por favor sean felices, y si lo son, ¡pues si me simpatizan!, chau", terminó el intérprete.