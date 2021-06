Sergio Batista y el "Gol del Siglo": Diego Maradona era el único que podía hacerlo

Sergio "Checho" Batista, campeón del Mundial 1986 con Argentina, recordó el "Gol del Siglo" anotado por Diego Maradona en los cuartos de final a Inglaterra, una conquista que este martes cumple 35 años.

"Tuve el privilegio de estar en la cancha en ese día tan glorioso y de ver lo que hizo ese monstruo dentro de la cancha. Yo lo veía a Diego desde atrás como dejaba ingleses en el camino, yo lo valoro mucho más por el estado de la cancha de ese día", dijo al programa Cómo te va de Radio Colonia.

"Cómo encaró Diego, cómo iba dejando jugadores, creo que Diego Maradona era el único que podía hacer ese gol. Cuando lo vi a Diego después del gol, no tenía palabras para decirle y lo insulté, ja. Diego me miraba, como que estaba loco", agregó.

En esa línea contó que Carlos Bilardo "no nos permitía a los defensores festejar los goles, decía que teníamos que estar ordenados y el gol lo veíamos a la noche".

Batista también recordó que "el gol con la mano fue muy rápido, no se ve. Él tuvo una viveza enorme que nos engañó hasta a nosotros. Luego, Diego nos decía 'esto es para la gente, el gol y el triunfo'".

"Diego para mí siempre va a ser el más grande, yo tenía mucha afinidad con él y me gusta recordarlo y hasta me cuesta ver sus imágenes. Me gusta esto del día del futbolista, me gusta que lo recuerden a Diego como se merece", cerró.