Si me muero, quiero volver a nacer y ser Maradona: Las mejores frases que nos dejó el Diego

Diego Armando Maradona dejó este mundo, pero su legado en el fútbol mundial queda en la eternidad. Con su fútbol hizo felices a todos los argentinos y a los fanáticos del balompié en general, y también generó controversia con más de alguna declaración.

Por ese motivo, en AlAireLibre.cl recordamos alguna de las mejores frases que dejó, algunas de culto y otras que también pasaron a la historia.

1. "Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y lo que siga en el campeonato este" (1970)

2. Pelé hubo uno solo. Los demás venimos en segunda línea (un mes antes del mundial de México 1986)

3. "Fue la mano de Dios". La explicación al gol a Inglaterra en 1986

4. "Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra" (1992)

5. "No quiero dramatizar, pero creeme que me cortaron las piernas" (1994, tras su doping positivo en el Mundial de Estados Unidos)

6. "Passarella tiene que entender que la historia del fútbol argentino se escribió con pelo largo (1995)

7. "Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre mía" (1995)

8. "La droga es como un pac man que te va comiendo toda tu familia" (1996)

9. "Te voy a contar un secreto Shilton: fue con la mano" (1998)

10. "No quiero que Havelange (presidente de la FIFA en ese entonces) diga que me quiere como un padre. Yo no soy un hijo de puta" (1998)

11. "Hasta ahora he vivido cuarenta años pero que valen por setenta. Realmente me sucedió de todo. De un golpe salí de Fiorito y fui a parar a la cima del universo y allí me las tuve que arreglar yo solo" (2000)

12. "Pelé debutó con un pibe" (2000)

13. "Pelé no puede digerir que yo le haya ganado por 52.000 votos la elección de la FIFA al mejor jugador del siglo veinte" (2001)

14. "Yo me equivoqué y pagué. pero la pelota no se mancha" (2001)

15. "Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana" (2001)

16. "Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono." (2004)

17. "Si para ser técnico de la selección hay que hacer lobby y hablar con periodistas como Niembro, yo abandono. Renuncio al cargo" (2004)

18. "¿Qué pasa? ¿Nos está cambiando el paladar que ahora festejamos haber llegado a los cuartos de final? (2006, cuando varios hinchas aplaudieron a la selección argentina, a su regreso del Mundial de Alemania)

19. "A los que no creían en este equipo, con el perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando" (2009, tras vencer a Uruguay 1 a 0 y clasificar a la selección argentina al Mundial 2010)

20. "La selección es Mascherano y diez más"

21. "En Cuba no vi chicos descalzos por las calles"

22. "Soy de izquierda, todo de izquierda, de pies, de fe, de cabeza. Pero no en el sentido que ustedes le dan en Europa al término político. Soy de izquierda en el sentido de que soy para Alfonsín, para el progreso de mi país, para mejorar el tenor de la vida de la gente pobre, para que todos tengamos paz y libertad."

23. "Jugar sin público es jugar adentro de un cementerio".

24. "Con mi enfermedad yo di ventajas. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga?".

25. "Les ofrezco mil disculpas a los ingleses, de verdad, pero volvería a hacerlo una y mil veces. Les robé la billetera sin que se dieran cuenta, sin que pestañearan".

26. "A Sampaoli si le tirás la pelota, te la devuelve con la mano."

27. "Messi no tiene personalidad para ser líder".

28. "De los apodos, el que más me gustó es Pelusa, porque me devuelve a la infancia. Me acuerdo de Fiorito, cuando jugaba por el sandwich y la Coca. Aquello era más puro."

29. "Cristiano Ronaldo hace un gol y te vende un shampoo"

30. "Jamás me imaginé que iba a salir al balcón de la Casa Rosada a saludar a la gente. Me sentí el presidente."

31. "Mis hijas legítimas son Dalma y Giannina. Los demás son hijos de la plata o de la equivocación."

32. "Si Pelé es Beethoven, yo soy Ron Wood, Keith Richards y Bono, todos juntos."

33. "Quiero ver el sol y acostarme de noche. Antes no quería acostarme ni sabía lo que era una almohada"

34. "Es imposible tener quieto a Maradona."

35. "Yo nunca quise ser un ejemplo".