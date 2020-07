Hermano de Bielsa: Marcelo es más querido en Chile que en Argentina

Rafael Bielsa, hermano del ex técnico de la selección chilena Marcelo Bielsa, afirmó que el técnico es más querido en nuestro país que en Argentina y además habló sobre la revolución que éste protagoniza en Inglaterra con su club, Leeds United.

Según el ex ministro de Relaciones Exteriores del país trasandino, la campaña del cuadro blanco en la Championship, donde es líder a falta de tres partidos, "en Santiago se está viviendo con mucha expectativa".

"Si hay algún sector chileno que no comulgue con su juego, no lo conozco. Por lo que leo y escucho, hay un cariño enorme por su trabajo y siguen al Leeds más que allá. En general, es más querido en Chile que en Argentina. Por lo menos, yo no escucho las mismas críticas y descalificaciones", indicó a TyC Sports.

De acuerdo a Rafael, Bielsa tendrá muchas ganas de seguir en Leeds si logra el ascenso, por que "es un club que cumple y ese vestuario lo maneja. A la Premier siempre es mejor llegar con un equipo en el que conoces a todos los jugadores. Le va a costar trabajo decir que no".