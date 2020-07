Ricardo La Volpe: No me gusta lo sistemático de Bielsa y su "verso" tampoco me convence

El argentino Ricardo La Volpe manifestó sus diferencias con su compatriota Marcelo Bielsa, asegurando que no le gusta los sistemático que es dentro de la cancha y lo que le transmite a los jugadores fuera del campo.

"Yo lo respeto, pero a Bielsa no le pasó lo mismo que con Argentina de no pasar la primera ronda en Sudáfrica porque Suiza no pasó la primera ronda", dijo en entrevista con el periodista Leonardo Burgueño en Lado B.

"Me gustan algunos sistemas, pero no lo sistemático. Uno puede tener un buen sistema, pero debe tener solución a lo sistemático y de Bielsa justo no me gusta los sistemático. Su verso tampoco me convence, y lo hablo con conocimiento porque llegué a dos clubes a reemplazarlo", agregó.

Finalmente contó la vez que estuvo a punto de llegar a Universidad de Chile, pero los dirigentes prefirieron a Frank Kudelka. "Tuvimos una muy buena reunión en el departamento de Leo Rodríguez, estaba muy contento por la posibilidad de ir a demostrar a Chile, pero eligieron a un técnico joven que debió ir con su computador a mostrar cómo trabaja, pero el fútbol es otra cosa", cerró.