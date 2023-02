Marcelo Díaz criticó el paso de Rueda por la Roja: Con él cualquiera iba a la selección

Instalado como referente en el mediocampo de Audax Italiano, Marcelo Díaz recordó los sinsabores que vivió mientras era figura en Racing de Avellaneda y no lo citaban a la selección nacional que por ese entonces dirigía el colombiano Reinaldo Rueda.

"Para mí el error más grande fue Rueda. Con Rueda cualquiera iba a la selección, hacías un partido bien, uno solo, e ibas. No pueden ir futbolistas que no jueguen en sus equipos", comentó el doble campeón de América en una entrevista con TNT Sport.

Sobre el actual momento de la Roja de Todos, el exjugador de Hamburgo y Basilea, comentó que le tiene "muchísima fe a (Eduardo) Berizzo. Trabajé con él y sé qué clase de entrenador es. Yo sigo insistiendo. Ni idea de qué le ha pasado hasta el momento. Ojalá que por los puntos sea diferente".

Además, Díaz se refirió a su frustrada llegada a Universidad de Chile, club donde se formó y donde fue parte de la obtención de la Copa Sudamericana.

"No sé por qué no se dio; tuve conversaciones. Hablaba con casi todos, incluso a nivel dirigencial. Me dijeron 'te queremos', me junté con Cecilia (Pérez), con (Manuel) Mayo; había muchos que me querían, parece que (Michael) Clark estaba de acuerdo", contó.

"Yo me quedo con que hice todo lo posible y no llegamos a hablar de dinero. Lo digo abiertamente, no es una cuestión de plata", añadió.