Marcelo Díaz hizo oficial que no llega a la U: Nunca me ofrecieron volver

El volante nacional Marcelo Díaz comunicó en sus redes sociales que finalmente no se concretará un regreso a Universidad de Chile y explicó los motivos, señalando también que le entristece esta situación.

"Soy de la U desde que tengo uso de razón. Me crié en el estadio alentando a los azules todos los domingo. Soñaba con jugar en el primer equipo y el sueño se hizo realidad un día: pasé dela galería a la cancha casi sin escalas y tuve el honor de ganar cinco títulos con esta camiseta", dijo a través de un comunicado en sus redes sociales.

"Me fui al exterior con el objetivo de hacer carrera y de volver algún día a mi casa. Logré hacer una linda carrera, pero no volver a mi casa. Y eso me entristece", lamentó.

Díaz contó que "hice todo lo que estuvo a mi alcance y más para regresar. Intenté de todas las formas posibles: pedí ayuda, pedí que intercedieran por mí y siempre fui respetuoso de la institución. Quise aportar mi granito de arena con la única intención de volver a ver a la U donde merece estar, pero no se pudo".

"Nunca exigí dinero porque nunca hubo ninguna negociación. Y nunca hubo ninguna negociación porque nunca me ofrecieron volver", aclaró.

"La U es muy grande y seguirá siendo grande siempre. Mi corazón es azul y será por siempre azul. Por mis venas siempre correrá sangre azul y roja. Infinitas gracias a todos los hinchas azules que me manifiestan su cariño a diario. Me siento muy honrado y sepan que yo también los quiero mucho. Lamento no haber podido cumplir nuestro anhelo, pero sé que en algún momento nuestros caminos se encontrarán nuevamente", finalizó.

Díaz se encuentra entrenando con el equipo de Audax Italiano a la espera de ser oficializado como nueva incorporación, lo que sucederá en enero.