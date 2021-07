Marcelo Díaz y salida de Racing: "Necesitaba un nuevo desafío y un cambio de aire"

El volante nacional Marcelo Díaz se refirió a su salida de Racing Club de Argentina, asegurando que las lesiones le pasaron la cuenta en su última etapa y que hay que darse cuenta cuando se cumplen los ciclos.

"Necesitaba un nuevo desafío y un cambio de aire, tampoco llegamos a acuerdo en lo económico, tampoco me tocó jugar en el último tiempo cuando ya me había recuperado", dijo a ESPN Argentina el reciente refuerzo de Libertad de Paraguay.

"No hay más que decir, no hay que culpar ni responsabilizar a nadie. se debe aceptar que tal vez ya se me había cumplido un ciclo y había que salir", agregó sin querer culpar al técnico Juan Antonio Pizzi.

En esa línea, Díaz afirmó que "el tema de las lesiones me pasó la cuenta. No pude estar en condición física plena en el último tiempo para poder cometir y estar a la par de mis compañeros. Estar en Argentina significa estar muy bien en lo físico y yo no lo estaba, eso me hizo bajar el rendimiento y cuando me recuperé no tuve opción".