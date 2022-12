En Argentina las redes sociales destrozaron a Pinilla por su crítica a "Dibu" Martínez

El exdelantero nacional Mauricio Pinilla se llenó de críticas en Argentina por cuestionar las burlas del arquero Emiliano "Dibu" Martínez sobre Kylian Mbappé en los dias posteriores a la final de la Copa del Mundo que los trasandinos le ganaron por penales a Francia en Qatar 2022.

"Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. ¿Sabes lo que hago con el bebé con su cara? Lo abrazaría, le hago cariño, pero no andaría... Aparte, el tipo (Mbappé) ya salió campeón en el Mundial anterior" argumentó Pinilla.

"¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales", remató Pinilla.

Por estos dichos, el portero se encontró con críticas que apuntaban: "Pinilla te tatuaste un travesaño errado no podes hablar de nadie", "El que no fue al mundial, no opina", "Y vos quien sos para hablarle a un campeón del mundo?".

Mira acá los dichos contra el comentarista de ESPN:

Jakajak es increíble que Mauricio Pinilla que se tatuó a el mismo errando un gol, salga a criticar al Dibu Martinez. Igual era obvio que el chileno iba a bancar a Mbappe, si los dos son conocidos por reventar un travesaño. pic.twitter.com/hrBHKxPE7p — Bipolardoc (@BipoIard0) December 26, 2022

src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8" >

Mauricio Pinilla: "¿Quien es el Dibu Martínez? ¿Quien es para burlarse Mbappe? Le clavó 4. No andaría con una guagüita con la cara de un tipo que me metió 4/4 en mi portería".



Che, lo dice un tipo que le pegó un tiro en el travesaño a Brasil y se lo tatuó. Palabra autorizada… pic.twitter.com/C43uFUu2gF — LA TACONETA ORIGINAL (@Taconeta_tw) December 26, 2022

¿Quién es Mauricio Pinilla? Yo les cuento: un futbolista chileno que se tatuó un remate al arco que no entró y le puso EN INGLÉS "a un centímetro de la gloria"pic.twitter.com/XbCJJ9Z4I6 https://t.co/kYBGZ7xRaw — FunCa Rotida ⭐⭐⭐ (@JazzFemoral) December 26, 2022

Mauricio pinilla ...... Cuántos mundiales jugaste?? Cuántos mundiales ganaste???? Seguí participando BOBO!!!! Andá payáaaaa BOBO!!!!! — marcelo pesoa (@marcelopesoa) December 26, 2022

Me puse a googlear quién es este tal Mauricio Pinilla y es tremendo pelotudo. — Marcio Ruben (@MarcioRuben) December 26, 2022

Mauricio Pinilla es un chileno medio boludo que se tatuó un gol errado y encima con una frase en inglés... El chiste de cuenta solo. — Manuel Alejandro (@manucr79) December 26, 2022