Bruno Barticciotto: Lo mejor que tenemos es el grupo, herramienta clave para pelear arriba

El delantero de Palestino Bruno Barticciotto conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el triunfo de los "árabes" ante niversidad de Chile, junto a la mirada tetracolor para el desarrollo de la temporada y su visión personal hacia la selección.

"Fue bastante lindo. Salió al final, pero fue bueno el gol. (Lo hice con) lo último que me quedaba (de energía)", indicó sobre su diana que marcó el 2-0 fianl en La Cisterna, antes de analizar lo que fue el encuentro.

"Quizás el primer tiempo fue más parejo, mucho ida y vuelta y errores en los pases. Nosotros salimos a jugar prácticamente igual en el segundo tiempo tratando de hacerlo mejor. La U nos regaló la pelota. Después, cuando les hicimos el gol, se plantearon salir a buscar el partido y correr un poco más adelante, pero (el triunfo) fue más por como salieron a jugar", sumó.

"Cuando llegamos al entretiempo (Pablo Sánchez) dijo que estábamos errando muchos pases, que nos estábamos apurando en tomar decisiones. Por como planteó la U después pudimos tener un poco más de paciencia y armar más el juego", añadió.

Respecto al cambio de esquema de Palestino, Bruno aseguró que "el año pasado me movía prácticamente por toda la cancha. El primer partido me costó un poco más. Quizás no toqué mucho la pelota, pero sí me sentí más cómodo en el tema posicional".

"Lo que mejor tenemos es el grupo, además que es un buen equipo. Creo que eso es una herramienta clave para que podamos pelear más arriba y por un campeonato. Lo que el equipo se propuso es salir mejor que el año pasado, así que eso queremos", expresó sobre el plantel del "tino tino".

Además, habló sobre un futuro en la Roja: "Uno siempre tiene la ilusión de poder estar en una nómina. Hacer un gol te marca mucho, pero tampoco soy un jugador que solamente tenga como virtud hacer goles. Ojalá hacerlos siempre y que ese sea el parámetro para que me llamen, pero siento que hay varias cosas para que un jugador esté en la selección".

"El primer objetivo es poder llegar lo más alto posible en el equipo. En lo personal es superar lo que hice el año pasado, aportar con goles y asistencias, lo típico. En la selección, ojalá poder ser llamado también, obvio", aseveró sobre sus metas para el 2023, donde ya suma un gol y una asistencia.