Bruno Barticciotto y su conquista a la U: Hay que hacerle goles a todos los equipos

El atacante de Palestino Bruno Barticciotto entregó sus sensaciones luego de la victoria sobre Universidad de Chile, donde anotó un golazo, tomando con tranquilidad el resultado y la diana sobre el cuadro "laico".

"Necesitábamos un triunfo para despegar. Habíamos creado varias ocasiones en los partidos anteriores. En los otros partidos empezamos perdiendo, pero por suerte terminamos bien", indicó luego del encuentro.

El puntero derecho relató su conquista, que liquidó las acciones en los descuentos: "Cuando me la tiran al espacio veo que me vienen a buscar (los defensas), así que busco entrar rápido por dentro y ahí empecé a fluir. Por suerte me salió bien".

"Quise romper rápido con el primer toque. Cuando ya me metí, levanté la cabeza, vi que estaban un poco juntos y por suerte resultó", complementó.

Ante las comparaciones con su padre Marcelo Pablo y el tanto al archirrival de Colo Colo, Bruno fue cauto. "Hay que hacerle goles a todos los equipos si se puede", indicó. "Creo que la U después (de los primeros minutos) se tiró un poco más para atrás. Los equipos en el primer tiempo son muy intensos y después bajan, ahí nosotros nos adueñamos de la pelota", analizó.

Sobre una mirada a la Roja, "Barti" también lo toma con calma. "Uno trabaja para uno (mismo). Siempre está ahí la selección. Estoy en la Sub 23, tampoco siento que tenga que estar ya nominado (en la adulta), sino que tengo que hacer las cosas bien e ir paso a paso", finalizó.