Arquero de San Luis que fue víctima de proyectiles recogió 1.700 pesos en monedas

Brayan Manosalva, arquero de San Luis de Quillota, fue el pasado jueves víctima de proyectiles en el duelo ante Puerto Montt, tras lo cual recogió los objetos que recibió en su área, sumando dos encendedores y 1.700 pesos.

"Fueron monedas y encendedores. Eran como 1.700 pesos, recuerdo que era una moneda de 500 y el resto de 100. También dos encendedores. Esta vez me tocó jugar con la barra en contra atrás, íbamos ganando, no se le estaban dando las cosas y me las tiraron. Por lo visto las tiraron con bastante fuerza, porque la galería está lejos de la cancha. La mayoría de las monedas estaban dentro del arco y en el área chica", comentó el portero en diálogo con Las Últimas Noticias.

Luego del partido, Manosalva recogió los objetos y se los entregó al árbitro Felipe Jara.

"Le dije al árbitro todo lo que me habían tirado, que debía estar más atento, pero nada fuera de contexto porque uno entiende que es parte de. En el segundo tiempo sucedió todo, yo estaba muy concentrado en el juego y cuando hacía los saques de fondo, se notaba que caían varias monedas. Es primera vez que me lanzan cosas, el arquero está acostumbrado a los insultos, los gritos, aunque todo es parte de la profesión", expresó.

"Las monedas se las pasé a un caballero que estaba ahí, no sé quién sería", contó.