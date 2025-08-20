Cobreloa vs Deportes Copiapó en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Cobreloa y Deportes Copiapó se enfrentan este domingo 24 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto en un duelo válido por la fecha 22 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Ambos elencos llegan con la moral en alto, puesto que la fecha pasada los loínos se impusieron como forasteros a Magallanes y el León de Atacama derrotó como local a Deportes Concepción.

⚽ Cobreloa vs Deportes Copiapó en vivo por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Deportes Copiapó

El encuentro entre Cobreloa y Deportes Copiapó está programado para este domingo 24 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

📅Fecha: Domingo 24 de agosto

🕗Horario: 12:30 horas

🏟️Estadio: Zorros del Desierto

📺 ¿Dónde ver en vivo Cobreloa vs Deportes Copiapó?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Cobreloa vs Deportes Copiapó por la Primera B 2025

El probable once: Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia, Nicolás Palma, Patricio Romero; Cristian Muga, Iván Ledezma, Sebastián Zúñiga, Aldrix Jara; Alex Valdés y Gustavo Gotti. DT: César Bravo.

🧾 El XI de Deportes Copiapó vs Cobreloa por la Primera B 2025