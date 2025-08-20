Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

Cobreloa vs Deportes Copiapó en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Los Loínos y el León de Atacama se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la jornada en el Ascenso.

Bastián Catalán
Llévatelo:

Cobreloa y Deportes Copiapó se enfrentan este domingo 24 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto en un duelo válido por la fecha 22 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Ambos elencos llegan con la moral en alto, puesto que la fecha pasada los loínos se impusieron como forasteros a Magallanes y el León de Atacama derrotó como local a Deportes Concepción.

⚽ Cobreloa vs Deportes Copiapó en vivo por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Deportes Copiapó

El encuentro entre Cobreloa y Deportes Copiapó está programado para este domingo 24 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

  • 📅Fecha: Domingo 24 de agosto

  • 🕗Horario: 12:30 horas

  • 🏟️Estadio: Zorros del Desierto

📺 ¿Dónde ver en vivo Cobreloa vs Deportes Copiapó?

  • 📺TV: TNT Sports 

  • 💻Streaming: TNT Sports en Max

  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Cobreloa vs Deportes Copiapó por la Primera B 2025

  • El probable once: Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia, Nicolás Palma, Patricio Romero; Cristian Muga, Iván Ledezma, Sebastián Zúñiga, Aldrix Jara; Alex Valdés y Gustavo Gotti. DT: César Bravo.

🧾 El XI de Deportes Copiapó vs Cobreloa por la Primera B 2025

  • El probable once: Julio Fierro; Marcelo Fila, Diego Opazo, Fabián Torres, Kevin Egaña; Enzo Fernández, Thomas Jones, Axl Ríos; Carlos Ross, Matías Gallegos y Rodrigo Orellana. DT: Hernán Caputto.

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
