Cobreloa vs Deportes Copiapó en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Los Loínos y el León de Atacama se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la jornada en el Ascenso.
Cobreloa y Deportes Copiapó se enfrentan este domingo 24 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto en un duelo válido por la fecha 22 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.
Ambos elencos llegan con la moral en alto, puesto que la fecha pasada los loínos se impusieron como forasteros a Magallanes y el León de Atacama derrotó como local a Deportes Concepción.
⚽ Cobreloa vs Deportes Copiapó en vivo por la Primera B: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Deportes Copiapó
El encuentro entre Cobreloa y Deportes Copiapó está programado para este domingo 24 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto.
-
📅Fecha: Domingo 24 de agosto
-
🕗Horario: 12:30 horas
-
🏟️Estadio: Zorros del Desierto
📺 ¿Dónde ver en vivo Cobreloa vs Deportes Copiapó?
-
📺TV: TNT Sports
-
💻Streaming: TNT Sports en Max
-
🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🧾 El XI de Cobreloa vs Deportes Copiapó por la Primera B 2025
-
El probable once: Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia, Nicolás Palma, Patricio Romero; Cristian Muga, Iván Ledezma, Sebastián Zúñiga, Aldrix Jara; Alex Valdés y Gustavo Gotti. DT: César Bravo.
🧾 El XI de Deportes Copiapó vs Cobreloa por la Primera B 2025
-
El probable once: Julio Fierro; Marcelo Fila, Diego Opazo, Fabián Torres, Kevin Egaña; Enzo Fernández, Thomas Jones, Axl Ríos; Carlos Ross, Matías Gallegos y Rodrigo Orellana. DT: Hernán Caputto.