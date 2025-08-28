Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Concepción vs Santiago Morning en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Concepción se ilusiona con entrar a la Liguilla y recibe al colista Santiago Morning

Oscar Buch Guzmán
Concepción recibe a Santiago Morning en el Ester Roa Rebolledo, partido válido por la Fecha 23 de la Primera B.

Los Lilas han tenido una campaña irregular, pero aún tienen opciones matemáticas de pelear un puesto en la liguilla, y por ello saldrán con todo frente a los microbuseros.

El Morning, en cambio, es colista de la Primera B y necesita con urgencia un triunfo que los ayude a salir del fondo. 

🕘 Concepción vs Santiago Morning en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Santiago Morning?

El partido se disputará este viernes 29 de agosto, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Municipal de Concepción.

🗓 Fecha: Viernes 29 de agosto

🕒 Hora: 19:00 horas

🏟 Estadio: Municipal Ester Roa Rebolledo, Concepción

📺 ¿Dónde ver en vivo Concepción vs Santiago Morning?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Concepción vs Santiago Morning

Árbitro: Miguel Araos Riquelme

1er asistente: Carlos Poblete Roa

2do asistente: Cristobal Berrios Aspee

4to árbitro: Rodrigo Rivera Carrillo

📝 El XI de Concepción vs Santiago Morning por la Primera B 2025

El probable once: Gastón Gómez; Claudio Fernández, Sebastián Silva, Diego Carrasco, Nicolás L’Huillier; Carlos Morales, Nelson Sepúlveda, Nicolás Astete, Ulises Ojeda; José Ovalle y Ángel Gillard. DT: Patricio Almendra.

📝 El XI de Santiago Morning vs Concepción por la Primera B 2025

El probable once: Leandro Cañete; Byron Guajardo, Martín Delgado, Diego Cerón; Mauricio Iturra, Enzo Ormeño, Douglas Estay, Diego Álvarez; Franco Cortés, Patricio Castro, Diego Airas. DT Cristian Febre

