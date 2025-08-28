Concepción vs Santiago Morning en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Concepción se ilusiona con entrar a la Liguilla y recibe al colista Santiago Morning
Concepción recibe a Santiago Morning en el Ester Roa Rebolledo, partido válido por la Fecha 23 de la Primera B.
Los Lilas han tenido una campaña irregular, pero aún tienen opciones matemáticas de pelear un puesto en la liguilla, y por ello saldrán con todo frente a los microbuseros.
El Morning, en cambio, es colista de la Primera B y necesita con urgencia un triunfo que los ayude a salir del fondo.
🕘 Concepción vs Santiago Morning en vivo, por la Primera B: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Santiago Morning?
El partido se disputará este viernes 29 de agosto, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Municipal de Concepción.
🗓 Fecha: Viernes 29 de agosto
🕒 Hora: 19:00 horas
🏟 Estadio: Municipal Ester Roa Rebolledo, Concepción
📺 ¿Dónde ver en vivo Concepción vs Santiago Morning?
📺 TV: TNT Sports
💻 Streaming: TNT Sports en Max
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Concepción vs Santiago Morning
Árbitro: Miguel Araos Riquelme
1er asistente: Carlos Poblete Roa
2do asistente: Cristobal Berrios Aspee
4to árbitro: Rodrigo Rivera Carrillo
📝 El XI de Concepción vs Santiago Morning por la Primera B 2025
El probable once: Gastón Gómez; Claudio Fernández, Sebastián Silva, Diego Carrasco, Nicolás L’Huillier; Carlos Morales, Nelson Sepúlveda, Nicolás Astete, Ulises Ojeda; José Ovalle y Ángel Gillard. DT: Patricio Almendra.
📝 El XI de Santiago Morning vs Concepción por la Primera B 2025
El probable once: Leandro Cañete; Byron Guajardo, Martín Delgado, Diego Cerón; Mauricio Iturra, Enzo Ormeño, Douglas Estay, Diego Álvarez; Franco Cortés, Patricio Castro, Diego Airas. DT Cristian Febre