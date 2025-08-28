Curicó Unido vs Deportes Temuco en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Curicó Unido y Deportes Temuco se citan este sábado 30 de agosto desde las 15:00 horas por la Fecha 23 de la Primera B 2025, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio La Granja. El encuentro será transmitido por TNT Sports básico y TNT Sports en la plataforma Max.

En un duelo de urgidos por volver a ganar, los torteros llegan a este partido en el decimotercer puesto con 23 puntos, pero arrastran una seguidilla de seis partidos sin ganar, con tres derrotas e igual número de empates. Por su parte el pije no está mucho mejor en la tabla, en el decimoprimer lugar con 26 unidades, y también vienen de cinco partidos sin gozar de triunfos, con dos caídas y tres empates.

⚽ Curicó Unido vs Deportes Temuco en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó Unido vs Deportes Temuco?

El partido entre Curicó Unido y Temuco se disputará este sábado 30 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Granja.

🗓 Fecha: Sábado 30 de agosto.

🕒 Hora: 15:00 horas.

🏟 Estadio: Estadio La Granja.

📺 ¿Dónde ver en vivo Curicó Unido vs Deportes Temuco?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en Al Aire Libre.

🔁 El XI de Curicó Unido vs Deportes Temuco por la Primera B 2025

El probable once: A confirmar.

🔁 El XI de Deportes Temuco vs Curicó Unido por la Primera B 2025

El probable once: A confirmar.