Primera B

Curicó Unido vs Deportes Temuco en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Dos elencos necesitados de puntos se citan en el Estadio La Granja en una nueva fecha del ascenso.

Felipe Rojas Davidson
Curicó Unido y Deportes Temuco se citan este sábado 30 de agosto desde las 15:00 horas por la Fecha 23 de la Primera B 2025, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio La Granja. El encuentro será transmitido por TNT Sports básico y TNT Sports en la plataforma Max.

En un duelo de urgidos por volver a ganar, los torteros llegan a este partido en el decimotercer puesto con 23 puntos, pero arrastran una seguidilla de seis partidos sin ganar, con tres derrotas e igual número de empates. Por su parte el pije no está mucho mejor en la tabla, en el decimoprimer lugar con 26 unidades, y también vienen de cinco partidos sin gozar de triunfos, con dos caídas y tres empates.

⚽ Curicó Unido vs Deportes Temuco en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

 

 📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó Unido vs Deportes Temuco?

El partido entre Curicó Unido y Temuco se disputará este sábado 30 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Granja.

  • 🗓 Fecha: Sábado 30 de agosto.
  • 🕒 Hora: 15:00 horas.
  • 🏟 Estadio: Estadio La Granja.

📺 ¿Dónde ver en vivo Curicó Unido vs Deportes Temuco?

📺 TV: TNT Sports.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en Al Aire Libre.

🔁 El XI de Curicó Unido vs Deportes Temuco por la Primera B 2025

El probable once: A confirmar.

🔁 El XI de Deportes Temuco vs Curicó Unido por la Primera B 2025

El probable once: A confirmar.

 

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Primera B #Curicó Unido #Temuco

Nacido y criado en Santiago, completó sus estudios en la Universidad Andrés Bello y comenzó su carrera colaborando con Encancha y Portaligas de Palco y Comunicaciones. Trabajó casi seis años como colaborador en AlAireLibre.cl de Radio Cooperativa. Apasionado por el fútbol, el tenis y otras disciplinas deportivas, también muestra interés en la lucha libre y el entretenimiento deportivo.
