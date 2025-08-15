Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Curicó Unido vs Rangers en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

El Clásico del Maule se toma una nueva fecha del apasionante torneo de la Primera B.

Foto: Photosport Curicó Unido vs Rangers en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Sebastián Díaz Iturrieta
Curicó Unido y Rangers animarán uno de los duelos más importantes de una nueva fecha de la Primera B. En el estadio Municipal de Molina se verán las caras dos elencos con la necesidad imperiosa de puntos, el Clásico del Maule tendrá a los rivales que no pueden despegar y por ahora deben sumar para no complicarse con el descenso.

⏱️ Curicó Unido y Rangers en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó Unido y Rangers?

🗓 Fecha: Sábado 16 de agosto
🕒 Hora: 15:00 horas
🏟 Estadio: Estadio Municipal de Molina

📺 ¿Dónde ver en vivo Curicó Unido y Rangers?

📺 TV: TNT Sports
💻 Streaming: TNT Sports en Max
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de Curicó Unido vs Rangers por la Primera B 2025

El probable once de Curico: Thomas Vergara; Herny Sanhueza, Braulio Guisolfo, Carlos Herrera y Rnald de la Fuente; Yerko Leiva, Hans Ibarra, Nicolás Fernández y Diego Rojas; Joaquín González y Maxi Quinteros. DT: Emiliano Astorga.

⚽ El probable XI de Rangers vs Curicó Unido por la Primera B 2025

El probable once de Rangers: José Gamonal, Vicente Durán, Claudio Servetti, Miguel Sanhueza y Bastián San Juan; Sebastián leyton, Gary Moya, Cristóbal Jorquera y Gonzalo Álvarez; Juan Sánchez e Ignacio Ibañez. DT: Erwin Durán.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
