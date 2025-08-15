Curicó Unido vs Rangers en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Curicó Unido y Rangers animarán uno de los duelos más importantes de una nueva fecha de la Primera B. En el estadio Municipal de Molina se verán las caras dos elencos con la necesidad imperiosa de puntos, el Clásico del Maule tendrá a los rivales que no pueden despegar y por ahora deben sumar para no complicarse con el descenso.

⏱️ Curicó Unido y Rangers en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó Unido y Rangers?

🗓 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Municipal de Molina

📺 ¿Dónde ver en vivo Curicó Unido y Rangers?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de Curicó Unido vs Rangers por la Primera B 2025

El probable once de Curico: Thomas Vergara; Herny Sanhueza, Braulio Guisolfo, Carlos Herrera y Rnald de la Fuente; Yerko Leiva, Hans Ibarra, Nicolás Fernández y Diego Rojas; Joaquín González y Maxi Quinteros. DT: Emiliano Astorga.

⚽ El probable XI de Rangers vs Curicó Unido por la Primera B 2025

El probable once de Rangers: José Gamonal, Vicente Durán, Claudio Servetti, Miguel Sanhueza y Bastián San Juan; Sebastián leyton, Gary Moya, Cristóbal Jorquera y Gonzalo Álvarez; Juan Sánchez e Ignacio Ibañez. DT: Erwin Durán.