Primera B

Deportes Antofagasta vs Recoleta en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Antofagasta y Recoleta abren la jornada de domingo de la Fecha 21 de la Primera B

Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

Deportes Antofagasta y Deportes Recoleta abren la jornada de domingo de esta Fecha 21 de la Primera B.

Los Pumas están en una situación expectante a 5 puntos del ascenso y a 2 de la liguilla, por lo que el duelo ante los metropolitanos es sumamente importante para ellos.

Recoleta también se jugará la vida ante  Antofagasta, un triunfo podría dejar al elenco de Santiago con 33 puntos y peleando por ascender de forma directa.  

⏰ Unión Deportes Antofagasta vs Recoleta en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Antofagasta vs Recoleta?

  • 🗓 Fecha: domingo 17 de agosto.

  • 🕙 Hora: 12:30 horas.

  • 🏟 Estadio: Regional Calvo y Bascuñan, Antofagasta

📡 ¿Dónde ver en vivo Deportes Antofagasta vs Recoleta?

  • 📺 TV: TNT Sports.

  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max.

  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🔵 El XI de Deportes Antofagasta vs Recoleta por la Primera B 2025

El probable once: Fernando Hurtado; Brayams Viveros, Manuel Maluenda, Matías Contreras, Zacarías Abuhabda; Andrés Souper, Christian Bravo, Cristián Díaz, Sergio Hinojosa; Richard Paredes, Tobías Figueroa. DT: Luis Marcoleta.

🔵 El XI de Recoleta vs Deportes Antofagasta por la Primera B 2025

El probable once: Jaime Vargas; Daniel Viveros, Víctor Retamal, Ignacio Lara, Francisco Alarcón; Bastían Valdés, Nicolás Carvajal, Federico Martín; Óscar Salinas, Jason Flores y Germán Estigarribia . DT: Luis Landeros.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Primera B #Antofagasta

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
