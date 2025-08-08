Deportes Concepción vs Curicó Unido en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por la Primera B 2025

Deportes Concepción y Curicó Unido se enfrentarán por una nueva jornada de la Primera B. En el estadio Ester Roa Rebolledo habrá un duelo que dejará a varios heridos en caso de una caída, pero en ambos lugares de la tabla de posiciones.

Los Penquistas quieren una chance de seguir en la pelea por el ascenso directo, una victoria los dejará en zona de avanzada. El equipo maulino necesita los puntos para zafar definitivamente del fantasma del descenso.

⏱️ Deportes Deportes Concepción vs Curicó Unido en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs Curicó Unido?

🗓 Fecha: Domingo 10 de agosto

🕒 Hora: 17:30 horas

🏟 Estadio: Estadio Ester Roa Rebolledo

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Concepción vs Curicó Unido?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de Deportes Concepción vs Curicó Unido por la Primera B 2025

El probable once de Concepción: Gastón Gómez; Felipe Saavedra, Sebastián Silva, Claudio Fernández, Deiego Zambrano y Carlos Morales; Fabrizio Manzo, Nicolas Astete y Josue Ovalle; Joaquín Larrivey y Angel Guillard . DT: Manuel Suárez.

⚽ El probable XI de Curicó Unido vs Deportes Concepción por la Primera B 2025

El probable once de Curicó Unido: Thomas Vergara; Matías Ormazabal, Henry Sanhueza, Williams Sáez, Ronald de la Fuente; Braulio Guisolfo, Yerko Leiva, Carlos Herrera y Nicolás Fernández; Maxi Quinteros y Cristián Bustamante. DT: Francisco Palladino.