Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

Deportes Concepción vs Curicó Unido en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por la Primera B 2025

Concepción buscará una chance más de meterse a la pelea por el título, mientras que Curicó Unido no quire pasar más miedos con el descenso.

Foto: Photosport Deportes Concepción vs Curicó Unido en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por la Primera B 2025
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Deportes Concepción y Curicó Unido se enfrentarán por una nueva jornada de la Primera B. En el estadio Ester Roa Rebolledo habrá un duelo que dejará a varios heridos en caso de una caída, pero en ambos lugares de la tabla de posiciones.

Los Penquistas quieren una chance de seguir en la pelea por el ascenso directo, una victoria los dejará en zona de avanzada. El equipo maulino necesita los puntos para zafar definitivamente del fantasma del descenso.

⏱️ Deportes Deportes Concepción vs Curicó Unido en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs Curicó Unido?

🗓 Fecha: Domingo 10 de agosto
🕒 Hora: 17:30 horas
🏟 Estadio: Estadio Ester Roa Rebolledo

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Concepción vs Curicó Unido?

📺 TV: TNT Sports
💻 Streaming: TNT Sports en Max
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de Deportes Concepción vs Curicó Unido por la Primera B 2025

El probable once de Concepción: Gastón Gómez; Felipe Saavedra, Sebastián Silva, Claudio Fernández, Deiego Zambrano y Carlos Morales; Fabrizio Manzo, Nicolas Astete y Josue Ovalle; Joaquín Larrivey y Angel Guillard . DT: Manuel Suárez.

⚽ El probable XI de Curicó Unido vs Deportes Concepción por la Primera B 2025

El probable once de Curicó Unido: Thomas Vergara; Matías Ormazabal, Henry Sanhueza, Williams Sáez, Ronald de la Fuente; Braulio Guisolfo, Yerko Leiva, Carlos Herrera y Nicolás Fernández; Maxi Quinteros y Cristián Bustamante. DT: Francisco Palladino.

Temas #Deportes #Fútbol #Primera B

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Primera B