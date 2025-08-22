Deportes Concepción vs Universidad de Concepción en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Deportes Concepción y Universidad de Concepción se venn las caras este domingo 24 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 22 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

El León de Collao llega golpeado a este encuentro, puesto que cayó por 2-1 la fecha pasada ante Deportes Copiapó, lo que provocó la salida del entrenador Manuel Suárez. Por su parte, el Campanil goleó por 4-1 a San Marcos de Arica.

⚽ Deportes Concepción vs Universidad de Concepción en vivo por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs Universidad de Concepción

El duelo entre Deportes Concepción y Universidad de Concepción se jugará este domingo 24 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

📅Fecha: Domingo 24 de agosto

🕗Horario: 17:30 horas

🏟️Estadio: Ester Roa Rebolledo (Concepción)

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Concepción vs Universidad de Concepción?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Deportes Concepción vs Universidad de Concepción por la Primera B 2025

El probable once: Gastón Gómez; Claudio Fernández, Sebastián Silva, Diego Carrasco, Nicolás L’Huillier; Carlos Morales, Nelson Sepúlveda, Nicolás Astete, Ulises Ojeda; José Ovalle y Ángel Gillard. DT: Patricio Almendra.

🧾 El XI de Universidad de Concepción vs Deportes Concepción por la Primera B 2025