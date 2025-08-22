Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

Deportes Concepción vs Universidad de Concepción en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

El León de Collao y el Campanil se enfrentan por la Fecha 22 del Ascenso.

Deportes Concepción vs Universidad de Concepción en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Bastián Catalán
Llévatelo:

Deportes Concepción y Universidad de Concepción se venn las caras este domingo 24 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 22 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

El León de Collao llega golpeado a este encuentro, puesto que cayó por 2-1 la fecha pasada ante Deportes Copiapó, lo que provocó la salida del entrenador Manuel Suárez. Por su parte, el Campanil goleó por 4-1 a San Marcos de Arica.

⚽ Deportes Concepción vs Universidad de Concepción en vivo por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs Universidad de Concepción

El duelo entre Deportes Concepción y Universidad de Concepción se jugará este domingo 24 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

  • 📅Fecha: Domingo 24 de agosto

  • 🕗Horario: 17:30 horas

  • 🏟️Estadio: Ester Roa Rebolledo (Concepción)

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Concepción vs Universidad de Concepción?

  • 📺TV: TNT Sports 

  • 💻Streaming: TNT Sports en Max

  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Deportes Concepción vs Universidad de Concepción por la Primera B 2025

  • El probable once: Gastón Gómez; Claudio Fernández, Sebastián Silva, Diego Carrasco, Nicolás L’Huillier; Carlos Morales, Nelson Sepúlveda, Nicolás Astete, Ulises Ojeda; José Ovalle y Ángel Gillard. DT: Patricio Almendra.

🧾 El XI de Universidad de Concepción vs Deportes Concepción por la Primera B 2025

  • El probable once: José Sanhueza; Benjamín Sáez, Osvaldo González, Bastián Ubal, Yerco Oyanedel; Bryan Ogaz, Luis Rojas, Jeison Fuentealba; Harol Salgado, Mateo Levato e Ignacio Herrera. DT: Cristián Muñoz.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Primera B #Deportes Concepción #Universidad de Concepción

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
Más de Primera B