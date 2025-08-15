Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

Deportes Copiapó vs Concepción en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Otra prueba de caracter para los nortinos y ver si podrán recuperar el liderato de la Primera B.

Foto: Photosport Deportes Copiapó vs Concepción en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Deportes Copiapó y Concepción se medirán con deseos particulares por un fin de año lejos de la Primera B. En el estadio Luis Valenzuela Hermosilla se verán las caras dos elencos con realidades diferentes, los Mineros necesitan los puntos para seguirle el ritmo a Santiago Wanderers, mientras que los penquistas van por el triunfo que los acerque a la parte alta dela tabla.

⏱️ Deportes Deportes Copiapó vs Concepción en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Copiapó vs Concepción?

🗓 Fecha: Sábado 16 de agosto
🕒 Hora: 17:30 horas
🏟 Estadio: Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Copiapó vs Concepción?

📺 TV: TNT Sports
💻 Streaming: TNT Sports en Max
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de Deportes Copiapó vs Concepción por la Primera B 2025

El probable once de Curicó Unido: Julio Fierro, Agustín Ortiz, Carlos Salomón, Fabián Torres y John Santander, Axl Ríos, Briam Acosta, Thomas Jones, Franco Mazurek y Enz Fernández; Matías Gallegos. DT: Hernán Caputto.

⚽ El probable XI de Concepción vs Deportes Copiapó por la Primera B 2025

El probable once de Concepción: Gastón Gómez, Diego Carrasco, Felipe Saavedra, Claudio Fernández, Diego Zabrano y Carlos Morales; Nicolás Astete, Nelson Sepúlveda y Josué Ovalle; Ángel Gllard y Joaquín Larrivey. DT: Manuel Suárez.

Temas #Deportes #Fútbol #Primera B

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
