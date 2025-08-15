Deportes Copiapó vs Concepción en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Deportes Copiapó y Concepción se medirán con deseos particulares por un fin de año lejos de la Primera B. En el estadio Luis Valenzuela Hermosilla se verán las caras dos elencos con realidades diferentes, los Mineros necesitan los puntos para seguirle el ritmo a Santiago Wanderers, mientras que los penquistas van por el triunfo que los acerque a la parte alta dela tabla.

⏱️ Deportes Deportes Copiapó vs Concepción en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Copiapó vs Concepción?

🗓 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕒 Hora: 17:30 horas

🏟 Estadio: Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Copiapó vs Concepción?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de Deportes Copiapó vs Concepción por la Primera B 2025

El probable once de Curicó Unido: Julio Fierro, Agustín Ortiz, Carlos Salomón, Fabián Torres y John Santander, Axl Ríos, Briam Acosta, Thomas Jones, Franco Mazurek y Enz Fernández; Matías Gallegos. DT: Hernán Caputto.

⚽ El probable XI de Concepción vs Deportes Copiapó por la Primera B 2025

El probable once de Concepción: Gastón Gómez, Diego Carrasco, Felipe Saavedra, Claudio Fernández, Diego Zabrano y Carlos Morales; Nicolás Astete, Nelson Sepúlveda y Josué Ovalle; Ángel Gllard y Joaquín Larrivey. DT: Manuel Suárez.