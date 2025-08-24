Deportes Santa Cruz vs Curicó Unido en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Deportes Santa Cruz vs Curicó Unido se enfrentarán este domingo 24 de agosto a las 15:00 horas por la fecha 23 de la Primera B. El compromiso se jugará en el Estadio Joaquín Muñoz y será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

El cuadro de Santa Cruz viene de vencer a domicilio a Santiago Morning por la cuenta mínima, mientras que Curicó Unido cayó por el mismo marcador ante Rangers de Talca.

En la tabla de posiciones, Deportes Santa Cruz marcha en el puesto 14 con 22 puntos, mientras que Curicó Unido suma 23 unidades y se ubica en el lugar 12. Ambos equipos necesitan sumar de a tres para avanzar.

🕘 Deportes Santa Cruz vs Curicó Unido en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Santa Cruz vs Curicó Unido?

El partido se disputará este domingo 24 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Joaquín Muñoz.

🗓 Fecha: Domingo 24 de agosto

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Joaquín Muñoz

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Santa Cruz vs Curicó Unido?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Deportes Santa Cruz vs Curicó Unido

Árbitro: Francisco Soriano

1er asistente: Ignacio Cerda

2do asistente: Rodolfo Vera

4to árbitro: Benjamín Saravia

📝 El XI de Deportes Santa Cruz vs Curicó Unido por la Primera B 2025

Juan Dobboletta; Gianni Rodríguez, Hardy Cavero, Jesús Pino, Simón Contreras; Cristóbal Castillo, Diego Urzúa, Ignacio Caroca; Kevin Harbottle, Milton Alegre, Nicolás Rivera. DT: John Armijo.