Primera B

Deportes Temuco vs Santiago Wanderers en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Temuco espera frenar en seco a un sorprendente Wanderers en esta fecha 21 de la Primera B

Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

Un necesitado Deportes Temuco recibe a Santiago Wanderers por la Fecha 21 del torneo de Primera B.

Los de la Araucanía están muy enredados en la tabla de posiciones y a cinco puntos de los puestos de liguilla, por lo que este partido ante los de Valparaíso es casi como una final.

Wanderers está en otra pelea, es puntero de la Primera B junto a Copiapó y San Marcos, y no quiere ceder terreno en su lucha por volver a Primera División. 

⏰ Deportes Temuco vs Santiago Wanderers en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Temuco vs Santiago Wanderers?

🗓 Fecha: viernes 15 de agosto.

🕙 Hora: 17:30 horas.

🏟 Estadio: Germán Becker, Temuco

📡 ¿Dónde ver en vivo Deportes Temuco vs Santiago Wanderers?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟢 El XI de Deportes Temuco vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025

El probable once: Urra; Peñailillo, Pereyra, Troncoso y Lavin; Reynero, González, Núñez, Velásquez y Buonanotte; Acevedo. DT: Esteban Valencia

🟢 El XI de Santiago Wanderers vs Deportes Temuco por la Primera B 2025

El probable once: Eduardo Miranda; Axel Herrera, Sergio Felipe, Víctor González Chang, Diego Torres; Leandro Navarro, Joaquín Pereyra, Jorge Gatica, Jorge Luna; Ethan Espinoza y Pablo Cuadra. DT: Domingo Sorace.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Primera B #Temuco #Santiago Wanderers

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
