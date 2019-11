Estadio "Lucio Fariña" no estará disponible para duelo entre San Luis y Santiago Morning

El alcalde de Quillota anunció que el recinto no se podrá utilizar por el paro de funcionarios municipales.

El alcalde de Quillota, Luis Mella, anunció que la Municipalidad no cederá el Estadio "Lucio Fariña" para que se dispute el duelo de la Primera B entre San Luis y Santiago Morning este miércoles.

"He comunicado a San Luis que debido al paro de funcionarios municipales, no estará disponible el Estadio 'Lucio Fariña' para el partido de mañana -miércoles-. En el estadio no se puede jugar", declaró el edil.

Mella fue consultado si la decisión fue por las amenazas de la barra de los "canarios" a boicotear el partido, pero descartó que fuese la razón.

"Esta decisión es porque el estadio se mantiene con una gran cantidad de funcionarios honorarios, contratados y de planta, y yo no voy a alterar una manifestación que es justa y pacífica por un partido de fútbol", aseveró.

Por su parte, el gerente de San Luis, Fernando Martinuzzi, reveló que están evaluando junto con la ANFP la disponibilidad de otro recinto para disputar el compromiso.