La programación de la fecha 24 en la Primera B

Este miércoles arranca la fecha 24 del Campeonato Ascenso de la Primera B, donde Coquimbo y Copiapó disputan el liderato y Cobreloa marcha en el último lugar.

Revisa los horarios AlAireLibre.cl.

Miércoles 6 de octubre

Cobreloa vs. Magallanes, 18:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Viernes 8 de octubre

Deportes Temuco vs. Deportes Puerto Montt, 16:00 horas. Estadio "Germán Becker".

U. de Concepción vs. Deportes Iquique, 18:30 horas. Estadio "Ester Roa".

Deportes Santa Cruz vs. Deportes Copiapó, 18:30 horas. Estadio "Joaquín Muñoz".

San Marcos de Arica vs. San Luis, 19:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

Coquimbo Unido vs. Santiago Morning, 21:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 9 de octubre

Fernández Vial vs. Rangers, 18:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Domingo 10 de octubre

Barnechea vs. Unión San Felipe, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana.