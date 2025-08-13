Magallanes vs Cobreloa en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Magallanes vs Cobreloa se enfrentarán este domingo 17 de agosto a las 15:00 horas por la fecha 21 de la Primera B. El compromiso se jugará en el Estadio Municipal de San Bernardo y será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

El cuadro de Magallanes viene de ganar 1-0 a domicilio frente a San Luis de Quillota, mientras que Cobreloa cayó 3-0 ante Deportes Antofagasta en el clásico del norte grande.

En la tabla de posiciones, Magallanes marcha en el puesto 15 con 19 puntos, apenas uno más que el colista Santiago Morning. Cobreloa, en tanto, se ubica en el sexto lugar con 30 unidades, al igual que Recoleta y Deportes Concepción.

🕘 Magallanes vs Cobreloa en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Cobreloa?

El partido Magallanes vs Cobreloa se disputará este domingo 17 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo.

🗓 Fecha: Domingo 17 de agosto

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Municipal de San Bernardo

📺 ¿Dónde ver en vivo Magallanes vs Cobreloa?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🟨 Árbitros del partido entre Magallanes vs Cobreloa

Árbitro: Héctor Jona

1er asistente: Matías Medina

2do asistente: David Pizarro

Cuarto árbitro: Brenda Cisternas

📝 El XI de Magallanes vs Cobreloa por la Primera B 2025

El once: Mathías Bernatene; Alonso Walters, Jeremías James, Matías Osorio, Matías Vásquez; Alexis Sabella, Javier Quiroz, Tomás Aránguiz; Facundo Peraza, Martín Araya, Vicente Conelli. DT: Ivo Basay.

📝 El XI de Cobreloa vs Magallanes por la Primera B 2025